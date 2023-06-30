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Giro d’Italia Donne stage 1 time trial start order

Annemiek van Vleuten and Chloé Dygert go out early while Elisa Longo Borghini risks the rain by going out late.

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The 2023 Giro d’Italia Donne sets off from Chianciano on Friday afternoon with a fast and furious 4.4km time trial.

While the effort is short and sweet, the TT will set an early pecking order as the race heads into the medium mountains. Gaps aren’t expected to be too big but the technical course combined with rain forecasted during the afternoon could cause some trouble for the GC favorites.

Also read:

Annemiek van Vleuten and Chloé Dygert are among the riders hoping to get out early and miss the rain with Dygert leaving in the first 20 riders and Van Vleuten going out three minutes later.

Elisa Longo Borghini seems less concerned about the forecast as she is headed out third from last at 15:21 CEST. The Italian TT champion is the only major GC favorite heading out so late though Van Vleuten’s teammate, and a potential overall contender, Liane Lippert is going out last.

Giro d’Italia 2023 stage 1 time trial starting order

1 Rasa LELEIVTYE (LTU) AROMITALIA BASSO VAIANO 12:30:00
2 Gemma SERNISSI (ITA) GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE A.S.D. 12:31:00
3 Yana MIALITSINA () BORN TO WIN – ZHIRAF – G20 12:32:00
4 Emma BERNARDI (ITA) TEAM MENDELSPECK 12:33:00
5 Silvia ZANARDI (ITA) BEPINK-GOLD 12:34:00
6 Ana Vitoria GOUVEA VIEIRA ALMEIDA MAGALHAES (BRA) BIZKAIA-DURANGO 12:35:00
7 Iris MONTICOLO (ITA) TOP GIRLS FASSA BORTOLO 12:36:00
8 Anna KIESENHOFER (AUT) ISRAEL PREMIER TECH ROLAND 12:37:00
9 Margarita Victoria GARCIA CAÑELLAS (ESP) LIV RACING TEQFIND 12:38:00
10 Eri YONAMINE (JPN) HUMAN POWERED HEALTH 12:39:00
11 Ane SANTESTEBAN GONZALEZ (ESP) TEAM JAYCO ALULA 12:40:00
12 Petra STIASNY (SUI) FENIX-DECEUNINCK 12:41:00
13 Elizabeth BANKS (GBR) EF EDUCATION-TIBCO-SVB 12:42:00
14 Anouska KOSTER (NED) UNO-X PRO CYCLING TEAM 12:43:00
15 Ally WOLLASTON (NZL) AG INSURANCE-SOUDAL QUICKSTEP 12:44:00
16 Karlijn SWINKELS (NED) TEAM JUMBO-VISMA 12:45:00
17 Juliette LABOUS (FRA) TEAM DSM 12:46:00
18 Evita MUZIC (FRA) FDJ-SUEZ 12:47:00
19 Chiara CONSONNI (ITA) UAE TEAM ADQ 12:48:00
20 Chloe DYGERT (USA) CANYON-SRAM 12:49:00
21 Gaia REALINI (ITA) LIDL-TREK 12:50:00
22 Barbara GUARISCHI (ITA) TEAM SD WORX 12:51:00
23 Annemiek VAN VLEUTEN (NED) MOVISTAR TEAM 12:52:00
24 Francesca BARONI (ITA) AROMITALIA BASSO VAIANO 12:53:00
25 Sylvie TRUC (ITA) GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE A.S.D. 12:54:00
26 Ella SIMPSON (AUS) BORN TO WIN – ZHIRAF – G20 12:55:00
27 Carlotta BORELLO (ITA) ISOLMANT-PREMAC-VITTORIA 12:56:00
28 Alice CAPASSO (ITA) TEAM MENDELSPECK 12:57:00
29 Matilde VITILLO (ITA) BEPINK-GOLD 12:58:00
30 Beatriz PEREIRA (POR) BIZKAIA-DURANGO 12:59:00
31 Chiara REGHINI (ITA) TOP GIRLS FASSA BORTOLO 13:00:00
32 Elena PIRRONE (ITA) ISRAEL PREMIER TECH ROLAND 13:01:00
33 Rachele BARBIERI (ITA) LIV RACING TEQFIND 13:02:00
34 Nina BUIJSMAN (NED) HUMAN POWERED HEALTH 13:03:00
35 Georgia BAKER (AUS) TEAM JAYCO ALULA 13:04:00
36 Maria MARTINS (POR) FENIX-DECEUNINCK 13:05:00
37 Letizia BORGHESI (ITA) EF EDUCATION-TIBCO-SVB 13:06:00
38 Maria Giulia CONFALONIERI (ITA) UNO-X PRO CYCLING TEAM 13:07:00
39 Justine GHEKIERE (BEL) AG INSURANCE-SOUDAL QUICKSTEP 13:08:00
40 Marianne VOS (NED) TEAM JUMBO-VISMA 13:09:00
41 Megan JASTRAB (USA) TEAM DSM 13:10:00
42 Marta CAVALLI (ITA) FDJ-SUEZ 13:11:00
43 Silvia PERSICO (ITA) UAE TEAM ADQ 13:12:00
44 Neve BRADBURY (AUS) CANYON-SRAM 13:13:00
45 Lauretta HANSON (AUS) LIDL-TREK 13:14:00
46 Elena CECCHINI (ITA) TEAM SD WORX 13:15:00
47 Aude BIANNIC (FRA) MOVISTAR TEAM 13:16:00
48 Milena DEL SARTO (ITA) AROMITALIA BASSO VAIANO 13:17:00
49 Monia GARAVAGLIA (ITA) GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE A.S.D. 13:18:00
50 Nika MIALITSINA () BORN TO WIN – ZHIRAF – G20 13:19:00
51 Emanuela ZANETTI (ITA) ISOLMANT-PREMAC-VITTORIA 13:20:00
52 Monica CASTAGNA (ITA) TEAM MENDELSPECK 13:21:00
53 Karolina KARASIEWICZ (POL) BEPINK-GOLD 13:22:00
54 Catalina SOTO CAMPOS (CHI) BIZKAIA-DURANGO 13:23:00
55 Alessia MISSIAGGIA (ITA) TOP GIRLS FASSA BORTOLO 13:24:00
56 Sofia COLLINELLI (ITA) ISRAEL PREMIER TECH ROLAND 13:25:00
57 Quinty TON (NED) LIV RACING TEQFIND 13:26:00
58 Barbara MALCOTTI (ITA) HUMAN POWERED HEALTH 13:27:00
59 Letizia PATERNOSTER (ITA) TEAM JAYCO ALULA 13:28:00
60 Carina SCHREMPF (AUT) FENIX-DECEUNINCK 13:29:00
61 Veronica EWERS (USA) EF EDUCATION-TIBCO-SVB 13:30:00
62 Susanne ANDERSEN (NOR) UNO-X PRO CYCLING TEAM 13:31:00
63 Marthe GOOSSENS (BEL) AG INSURANCE-SOUDAL QUICKSTEP 13:32:00
64 Fem VAN EMPEL (NED) TEAM JUMBO-VISMA 13:33:00
65 Franziska KOCH (GER) TEAM DSM 13:34:00
66 Cecilie Uttrup LUDWIG (DEN) FDJ-SUEZ 13:35:00
67 Erica MAGNALDI (ITA) UAE TEAM ADQ 13:36:00
68 Tiffany CROMWELL (AUS) CANYON-SRAM 13:37:00
69 Elynor BACKSTEDT (GBR) LIDL-TREK 13:38:00
70 Femke MARKUS (NED) TEAM SD WORX 13:39:00
71 Sheyla GUTIERREZ RUIZ (ESP) MOVISTAR TEAM 13:40:00
72 Irene AFFOLATI (ITA) AROMITALIA BASSO VAIANO 13:41:00
73 Elisa VALTULINI (ITA) GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE A.S.D. 13:42:00
74 Vanessa SANTELIZ BAUTISTA (VEN) BORN TO WIN – ZHIRAF – G20 13:43:00
75 Valeria CURNIS (ITA) ISOLMANT-PREMAC-VITTORIA 13:44:00
76 Angela ORO (ITA) TEAM MENDELSPECK 13:45:00
77 Andrea CASAGRANDA (ITA) BEPINK-GOLD 13:46:00
78 Irene MENDEZ MELGAREJO (ESP) BIZKAIA-DURANGO 13:47:00
79 Giorgia BARIANI (ITA) TOP GIRLS FASSA BORTOLO 13:48:00
80 Maggie COLES-LYSTER (CAN) ISRAEL PREMIER TECH ROLAND 13:49:00
81 Marta JASKULSKA (POL) LIV RACING TEQFIND 13:50:00
82 Daria PIKULIK (POL) HUMAN POWERED HEALTH 13:51:00
83 Ruby ROSEMAN-GANNON (AUS) TEAM JAYCO ALULA 13:52:00
84 Sophie WRIGHT (GBR) FENIX-DECEUNINCK 13:53:00
85 Kathrin HAMMES (GER) EF EDUCATION-TIBCO-SVB 13:54:00
86 Anniina AHTOSALO (FIN) UNO-X PRO CYCLING TEAM 13:55:00
87 Maud RIJNBEEK (NED) AG INSURANCE-SOUDAL QUICKSTEP 13:56:00
88 Maud OUDEMAN (NED) TEAM JUMBO-VISMA 13:57:00
89 Esmée PEPERKAMP (NED) TEAM DSM 13:58:00
90 Marie LE NET (FRA) FDJ-SUEZ 13:59:00
91 Sofia BERTIZZOLO (ITA) UAE TEAM ADQ 14:00:00
92 Antonia NIEDERMAIER (GER) CANYON-SRAM 14:01:00
93 Lisa KLEIN (GER) LIDL-TREK 14:02:00
94 Lorena WIEBES (NED) TEAM SD WORX 14:03:00
95 Floortje MACKAIJ (NED) MOVISTAR TEAM 14:04:00
96 Fanni’ BONINI (ITA) AROMITALIA BASSO VAIANO 14:05:00
97 Noemi Lucrezia EREMITA (ITA) GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE A.S.D. 14:06:00
98 Sofia BARBIERI (ITA) BORN TO WIN – ZHIRAF – G20 14:07:00
99 Beatrice ROSSATO (ITA) ISOLMANT-PREMAC-VITTORIA 14:08:00
100 Beatrice POZZOBON (ITA) TEAM MENDELSPECK 14:09:00
101 Giorgia VETTORELLO (ITA) BEPINK-GOLD 14:10:00
102 Lucia GONZALEZ BLANCO (ESP) BIZKAIA-DURANGO 14:11:00
103 Alice PALAZZI (ITA) TOP GIRLS FASSA BORTOLO 14:12:00
104 Thi That NGUYEN (VIE) ISRAEL PREMIER TECH ROLAND 14:13:00
105 Katia RAGUSA (ITA) LIV RACING TEQFIND 14:14:00
106 Marit RAAIJMAKERS (NED) HUMAN POWERED HEALTH 14:15:00
107 Ingvild GÅSKJENN (NOR) TEAM JAYCO ALULA 14:16:00
108 Inge VAN DER HEIJDEN (NED) FENIX-DECEUNINCK 14:17:00
109 Lauren STEPHENS (USA) EF EDUCATION-TIBCO-SVB 14:18:00
110 Amalie DIDERIKSEN (DEN) UNO-X PRO CYCLING TEAM 14:19:00
111 Ilse PLUIMERS (NED) AG INSURANCE-SOUDAL QUICKSTEP 14:20:00
112 Linda RIEDMANN (GER) TEAM JUMBO-VISMA 14:21:00
113 Becky STORRIE (GBR) TEAM DSM 14:22:00
114 Eugénie DUVAL (FRA) FDJ-SUEZ 14:23:00
115 Mikayla HARVEY (NZL) UAE TEAM ADQ 14:24:00
116 Soraya PALADIN (ITA) CANYON-SRAM 14:25:00
117 Elizabeth DEIGNAN (GBR) LIDL-TREK 14:26:00
118 Niamh FISHER-BLACK (NZL) TEAM SD WORX 14:27:00
119 Paula Andrea PATIÑO BEDOYA (COL) MOVISTAR TEAM 14:28:00
120 Lara SCARSELLI (ITA) AROMITALIA BASSO VAIANO 14:29:00
121 Vittoria RUFFILLI (ITA) GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE A.S.D. 14:30:00
122 Lea FUCHS (SUI) BORN TO WIN – ZHIRAF – G20 14:31:00
123 Asia ZONTONE (ITA) ISOLMANT-PREMAC-VITTORIA 14:32:00
124 Francesca TOMMASI (ITA) TEAM MENDELSPECK 14:33:00
125 Prisca SAVI (ITA) BEPINK-GOLD 14:34:00
126 Sandra GUTIERREZ CONDE (ESP) BIZKAIA-DURANGO 14:35:00
127 Cristina TONETTI (ITA) TOP GIRLS FASSA BORTOLO 14:36:00
128 Elizabeth STANNARD (AUS) ISRAEL PREMIER TECH ROLAND 14:37:00
129 Valerie DEMEY (BEL) LIV RACING TEQFIND 14:38:00
130 Lily WILLIAMS (USA) HUMAN POWERED HEALTH 14:39:00
131 Nina KESSLER (NED) TEAM JAYCO ALULA 14:40:00
132 Annemarie WORST (NED) FENIX-DECEUNINCK 14:41:00
133 Magdeleine VALLIERES MILL (CAN) EF EDUCATION-TIBCO-SVB 14:42:00
134 Hannah LUDWIG (GER) UNO-X PRO CYCLING TEAM 14:43:00
135 Britt KNAVEN (BEL) AG INSURANCE-SOUDAL QUICKSTEP 14:44:00
136 Noemi RÜEGG (SUI) TEAM JUMBO-VISMA 14:45:00
137 Francesca BARALE (ITA) TEAM DSM 14:46:00
138 Gladys VERHULST (FRA) FDJ-SUEZ 14:47:00
139 Karolina KUMIEGA (POL) UAE TEAM ADQ 14:48:00
140 Pauliena ROOIJAKKERS (NED) CANYON-SRAM 14:49:00
141 Shirin VAN ANROOIJ (NED) LIDL-TREK 14:50:00
142 Anna SHACKLEY (GBR) TEAM SD WORX 14:51:00
143 Sara MARTIN (ESP) MOVISTAR TEAM 14:52:00
144 Ainhoa MORENO OSSOWSKY (ESP) AROMITALIA BASSO VAIANO 14:53:00
145 Giulia GIULIANI (ITA) GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE A.S.D. 14:54:00
146 Sara CASASOLA (ITA) BORN TO WIN – ZHIRAF – G20 14:55:00
147 Carmela CIPRIANI (ITA) ISOLMANT-PREMAC-VITTORIA 14:56:00
148 Francesca PISCIALI (ITA) TEAM MENDELSPECK 14:57:00
149 Valentina BASILICO (ITA) BEPINK-GOLD 14:58:00
150 Sofia RODRIGUEZ REVERT (ESP) BIZKAIA-DURANGO 14:59:00
151 Alessia VIGILIA (ITA) TOP GIRLS FASSA BORTOLO 15:00:00
152 Silvia MAGRI (ITA) ISRAEL PREMIER TECH ROLAND 15:01:00
153 Tereza NEUMANOVÁ (CZE) LIV RACING TEQFIND 15:02:00
154 Audrey CORDON RAGOT (FRA) HUMAN POWERED HEALTH 15:03:00
155 Urška ŽIGART (SLO) TEAM JAYCO ALULA 15:04:00
156 Greta MARTURANO (ITA) FENIX-DECEUNINCK 15:05:00
157 Georgia WILLIAMS (NZL) EF EDUCATION-TIBCO-SVB 15:06:00
158 Elinor BARKER (GBR) UNO-X PRO CYCLING TEAM 15:07:00
159 Gaia MASETTI (ITA) AG INSURANCE-SOUDAL QUICKSTEP 15:09:00
160 Teuntje BEEKHUIS (NED) TEAM JUMBO-VISMA 15:11:00
161 Eleonora CIABOCCO (ITA) TEAM DSM 15:13:00
162 Victorie GUILMAN (FRA) FDJ-SUEZ 15:15:00
163 Marta BASTIANELLI (ITA) UAE TEAM ADQ 15:17:00
164 Sarah ROY (AUS) CANYON-SRAM 15:19:00
165 Elisa LONGO BORGHINI (ITA) LIDL-TREK 15:21:00
166 Kata Blanka VAS (HUN) TEAM SD WORX 15:23:00
167 Liane LIPPERT (GER) MOVISTAR TEAM 15:25:00

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