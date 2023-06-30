Giro d’Italia Donne stage 1 time trial start order
Annemiek van Vleuten and Chloé Dygert go out early while Elisa Longo Borghini risks the rain by going out late.
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The 2023 Giro d’Italia Donne sets off from Chianciano on Friday afternoon with a fast and furious 4.4km time trial.
While the effort is short and sweet, the TT will set an early pecking order as the race heads into the medium mountains. Gaps aren’t expected to be too big but the technical course combined with rain forecasted during the afternoon could cause some trouble for the GC favorites.
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Annemiek van Vleuten and Chloé Dygert are among the riders hoping to get out early and miss the rain with Dygert leaving in the first 20 riders and Van Vleuten going out three minutes later.
Elisa Longo Borghini seems less concerned about the forecast as she is headed out third from last at 15:21 CEST. The Italian TT champion is the only major GC favorite heading out so late though Van Vleuten’s teammate, and a potential overall contender, Liane Lippert is going out last.
Giro d’Italia 2023 stage 1 time trial starting order
|1
|Rasa LELEIVTYE (LTU)
|AROMITALIA BASSO VAIANO
|12:30:00
|2
|Gemma SERNISSI (ITA)
|GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE A.S.D.
|12:31:00
|3
|Yana MIALITSINA ()
|BORN TO WIN – ZHIRAF – G20
|12:32:00
|4
|Emma BERNARDI (ITA)
|TEAM MENDELSPECK
|12:33:00
|5
|Silvia ZANARDI (ITA)
|BEPINK-GOLD
|12:34:00
|6
|Ana Vitoria GOUVEA VIEIRA ALMEIDA MAGALHAES (BRA)
|BIZKAIA-DURANGO
|12:35:00
|7
|Iris MONTICOLO (ITA)
|TOP GIRLS FASSA BORTOLO
|12:36:00
|8
|Anna KIESENHOFER (AUT)
|ISRAEL PREMIER TECH ROLAND
|12:37:00
|9
|Margarita Victoria GARCIA CAÑELLAS (ESP)
|LIV RACING TEQFIND
|12:38:00
|10
|Eri YONAMINE (JPN)
|HUMAN POWERED HEALTH
|12:39:00
|11
|Ane SANTESTEBAN GONZALEZ (ESP)
|TEAM JAYCO ALULA
|12:40:00
|12
|Petra STIASNY (SUI)
|FENIX-DECEUNINCK
|12:41:00
|13
|Elizabeth BANKS (GBR)
|EF EDUCATION-TIBCO-SVB
|12:42:00
|14
|Anouska KOSTER (NED)
|UNO-X PRO CYCLING TEAM
|12:43:00
|15
|Ally WOLLASTON (NZL)
|AG INSURANCE-SOUDAL QUICKSTEP
|12:44:00
|16
|Karlijn SWINKELS (NED)
|TEAM JUMBO-VISMA
|12:45:00
|17
|Juliette LABOUS (FRA)
|TEAM DSM
|12:46:00
|18
|Evita MUZIC (FRA)
|FDJ-SUEZ
|12:47:00
|19
|Chiara CONSONNI (ITA)
|UAE TEAM ADQ
|12:48:00
|20
|Chloe DYGERT (USA)
|CANYON-SRAM
|12:49:00
|21
|Gaia REALINI (ITA)
|LIDL-TREK
|12:50:00
|22
|Barbara GUARISCHI (ITA)
|TEAM SD WORX
|12:51:00
|23
|Annemiek VAN VLEUTEN (NED)
|MOVISTAR TEAM
|12:52:00
|24
|Francesca BARONI (ITA)
|AROMITALIA BASSO VAIANO
|12:53:00
|25
|Sylvie TRUC (ITA)
|GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE A.S.D.
|12:54:00
|26
|Ella SIMPSON (AUS)
|BORN TO WIN – ZHIRAF – G20
|12:55:00
|27
|Carlotta BORELLO (ITA)
|ISOLMANT-PREMAC-VITTORIA
|12:56:00
|28
|Alice CAPASSO (ITA)
|TEAM MENDELSPECK
|12:57:00
|29
|Matilde VITILLO (ITA)
|BEPINK-GOLD
|12:58:00
|30
|Beatriz PEREIRA (POR)
|BIZKAIA-DURANGO
|12:59:00
|31
|Chiara REGHINI (ITA)
|TOP GIRLS FASSA BORTOLO
|13:00:00
|32
|Elena PIRRONE (ITA)
|ISRAEL PREMIER TECH ROLAND
|13:01:00
|33
|Rachele BARBIERI (ITA)
|LIV RACING TEQFIND
|13:02:00
|34
|Nina BUIJSMAN (NED)
|HUMAN POWERED HEALTH
|13:03:00
|35
|Georgia BAKER (AUS)
|TEAM JAYCO ALULA
|13:04:00
|36
|Maria MARTINS (POR)
|FENIX-DECEUNINCK
|13:05:00
|37
|Letizia BORGHESI (ITA)
|EF EDUCATION-TIBCO-SVB
|13:06:00
|38
|Maria Giulia CONFALONIERI (ITA)
|UNO-X PRO CYCLING TEAM
|13:07:00
|39
|Justine GHEKIERE (BEL)
|AG INSURANCE-SOUDAL QUICKSTEP
|13:08:00
|40
|Marianne VOS (NED)
|TEAM JUMBO-VISMA
|13:09:00
|41
|Megan JASTRAB (USA)
|TEAM DSM
|13:10:00
|42
|Marta CAVALLI (ITA)
|FDJ-SUEZ
|13:11:00
|43
|Silvia PERSICO (ITA)
|UAE TEAM ADQ
|13:12:00
|44
|Neve BRADBURY (AUS)
|CANYON-SRAM
|13:13:00
|45
|Lauretta HANSON (AUS)
|LIDL-TREK
|13:14:00
|46
|Elena CECCHINI (ITA)
|TEAM SD WORX
|13:15:00
|47
|Aude BIANNIC (FRA)
|MOVISTAR TEAM
|13:16:00
|48
|Milena DEL SARTO (ITA)
|AROMITALIA BASSO VAIANO
|13:17:00
|49
|Monia GARAVAGLIA (ITA)
|GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE A.S.D.
|13:18:00
|50
|Nika MIALITSINA ()
|BORN TO WIN – ZHIRAF – G20
|13:19:00
|51
|Emanuela ZANETTI (ITA)
|ISOLMANT-PREMAC-VITTORIA
|13:20:00
|52
|Monica CASTAGNA (ITA)
|TEAM MENDELSPECK
|13:21:00
|53
|Karolina KARASIEWICZ (POL)
|BEPINK-GOLD
|13:22:00
|54
|Catalina SOTO CAMPOS (CHI)
|BIZKAIA-DURANGO
|13:23:00
|55
|Alessia MISSIAGGIA (ITA)
|TOP GIRLS FASSA BORTOLO
|13:24:00
|56
|Sofia COLLINELLI (ITA)
|ISRAEL PREMIER TECH ROLAND
|13:25:00
|57
|Quinty TON (NED)
|LIV RACING TEQFIND
|13:26:00
|58
|Barbara MALCOTTI (ITA)
|HUMAN POWERED HEALTH
|13:27:00
|59
|Letizia PATERNOSTER (ITA)
|TEAM JAYCO ALULA
|13:28:00
|60
|Carina SCHREMPF (AUT)
|FENIX-DECEUNINCK
|13:29:00
|61
|Veronica EWERS (USA)
|EF EDUCATION-TIBCO-SVB
|13:30:00
|62
|Susanne ANDERSEN (NOR)
|UNO-X PRO CYCLING TEAM
|13:31:00
|63
|Marthe GOOSSENS (BEL)
|AG INSURANCE-SOUDAL QUICKSTEP
|13:32:00
|64
|Fem VAN EMPEL (NED)
|TEAM JUMBO-VISMA
|13:33:00
|65
|Franziska KOCH (GER)
|TEAM DSM
|13:34:00
|66
|Cecilie Uttrup LUDWIG (DEN)
|FDJ-SUEZ
|13:35:00
|67
|Erica MAGNALDI (ITA)
|UAE TEAM ADQ
|13:36:00
|68
|Tiffany CROMWELL (AUS)
|CANYON-SRAM
|13:37:00
|69
|Elynor BACKSTEDT (GBR)
|LIDL-TREK
|13:38:00
|70
|Femke MARKUS (NED)
|TEAM SD WORX
|13:39:00
|71
|Sheyla GUTIERREZ RUIZ (ESP)
|MOVISTAR TEAM
|13:40:00
|72
|Irene AFFOLATI (ITA)
|AROMITALIA BASSO VAIANO
|13:41:00
|73
|Elisa VALTULINI (ITA)
|GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE A.S.D.
|13:42:00
|74
|Vanessa SANTELIZ BAUTISTA (VEN)
|BORN TO WIN – ZHIRAF – G20
|13:43:00
|75
|Valeria CURNIS (ITA)
|ISOLMANT-PREMAC-VITTORIA
|13:44:00
|76
|Angela ORO (ITA)
|TEAM MENDELSPECK
|13:45:00
|77
|Andrea CASAGRANDA (ITA)
|BEPINK-GOLD
|13:46:00
|78
|Irene MENDEZ MELGAREJO (ESP)
|BIZKAIA-DURANGO
|13:47:00
|79
|Giorgia BARIANI (ITA)
|TOP GIRLS FASSA BORTOLO
|13:48:00
|80
|Maggie COLES-LYSTER (CAN)
|ISRAEL PREMIER TECH ROLAND
|13:49:00
|81
|Marta JASKULSKA (POL)
|LIV RACING TEQFIND
|13:50:00
|82
|Daria PIKULIK (POL)
|HUMAN POWERED HEALTH
|13:51:00
|83
|Ruby ROSEMAN-GANNON (AUS)
|TEAM JAYCO ALULA
|13:52:00
|84
|Sophie WRIGHT (GBR)
|FENIX-DECEUNINCK
|13:53:00
|85
|Kathrin HAMMES (GER)
|EF EDUCATION-TIBCO-SVB
|13:54:00
|86
|Anniina AHTOSALO (FIN)
|UNO-X PRO CYCLING TEAM
|13:55:00
|87
|Maud RIJNBEEK (NED)
|AG INSURANCE-SOUDAL QUICKSTEP
|13:56:00
|88
|Maud OUDEMAN (NED)
|TEAM JUMBO-VISMA
|13:57:00
|89
|Esmée PEPERKAMP (NED)
|TEAM DSM
|13:58:00
|90
|Marie LE NET (FRA)
|FDJ-SUEZ
|13:59:00
|91
|Sofia BERTIZZOLO (ITA)
|UAE TEAM ADQ
|14:00:00
|92
|Antonia NIEDERMAIER (GER)
|CANYON-SRAM
|14:01:00
|93
|Lisa KLEIN (GER)
|LIDL-TREK
|14:02:00
|94
|Lorena WIEBES (NED)
|TEAM SD WORX
|14:03:00
|95
|Floortje MACKAIJ (NED)
|MOVISTAR TEAM
|14:04:00
|96
|Fanni’ BONINI (ITA)
|AROMITALIA BASSO VAIANO
|14:05:00
|97
|Noemi Lucrezia EREMITA (ITA)
|GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE A.S.D.
|14:06:00
|98
|Sofia BARBIERI (ITA)
|BORN TO WIN – ZHIRAF – G20
|14:07:00
|99
|Beatrice ROSSATO (ITA)
|ISOLMANT-PREMAC-VITTORIA
|14:08:00
|100
|Beatrice POZZOBON (ITA)
|TEAM MENDELSPECK
|14:09:00
|101
|Giorgia VETTORELLO (ITA)
|BEPINK-GOLD
|14:10:00
|102
|Lucia GONZALEZ BLANCO (ESP)
|BIZKAIA-DURANGO
|14:11:00
|103
|Alice PALAZZI (ITA)
|TOP GIRLS FASSA BORTOLO
|14:12:00
|104
|Thi That NGUYEN (VIE)
|ISRAEL PREMIER TECH ROLAND
|14:13:00
|105
|Katia RAGUSA (ITA)
|LIV RACING TEQFIND
|14:14:00
|106
|Marit RAAIJMAKERS (NED)
|HUMAN POWERED HEALTH
|14:15:00
|107
|Ingvild GÅSKJENN (NOR)
|TEAM JAYCO ALULA
|14:16:00
|108
|Inge VAN DER HEIJDEN (NED)
|FENIX-DECEUNINCK
|14:17:00
|109
|Lauren STEPHENS (USA)
|EF EDUCATION-TIBCO-SVB
|14:18:00
|110
|Amalie DIDERIKSEN (DEN)
|UNO-X PRO CYCLING TEAM
|14:19:00
|111
|Ilse PLUIMERS (NED)
|AG INSURANCE-SOUDAL QUICKSTEP
|14:20:00
|112
|Linda RIEDMANN (GER)
|TEAM JUMBO-VISMA
|14:21:00
|113
|Becky STORRIE (GBR)
|TEAM DSM
|14:22:00
|114
|Eugénie DUVAL (FRA)
|FDJ-SUEZ
|14:23:00
|115
|Mikayla HARVEY (NZL)
|UAE TEAM ADQ
|14:24:00
|116
|Soraya PALADIN (ITA)
|CANYON-SRAM
|14:25:00
|117
|Elizabeth DEIGNAN (GBR)
|LIDL-TREK
|14:26:00
|118
|Niamh FISHER-BLACK (NZL)
|TEAM SD WORX
|14:27:00
|119
|Paula Andrea PATIÑO BEDOYA (COL)
|MOVISTAR TEAM
|14:28:00
|120
|Lara SCARSELLI (ITA)
|AROMITALIA BASSO VAIANO
|14:29:00
|121
|Vittoria RUFFILLI (ITA)
|GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE A.S.D.
|14:30:00
|122
|Lea FUCHS (SUI)
|BORN TO WIN – ZHIRAF – G20
|14:31:00
|123
|Asia ZONTONE (ITA)
|ISOLMANT-PREMAC-VITTORIA
|14:32:00
|124
|Francesca TOMMASI (ITA)
|TEAM MENDELSPECK
|14:33:00
|125
|Prisca SAVI (ITA)
|BEPINK-GOLD
|14:34:00
|126
|Sandra GUTIERREZ CONDE (ESP)
|BIZKAIA-DURANGO
|14:35:00
|127
|Cristina TONETTI (ITA)
|TOP GIRLS FASSA BORTOLO
|14:36:00
|128
|Elizabeth STANNARD (AUS)
|ISRAEL PREMIER TECH ROLAND
|14:37:00
|129
|Valerie DEMEY (BEL)
|LIV RACING TEQFIND
|14:38:00
|130
|Lily WILLIAMS (USA)
|HUMAN POWERED HEALTH
|14:39:00
|131
|Nina KESSLER (NED)
|TEAM JAYCO ALULA
|14:40:00
|132
|Annemarie WORST (NED)
|FENIX-DECEUNINCK
|14:41:00
|133
|Magdeleine VALLIERES MILL (CAN)
|EF EDUCATION-TIBCO-SVB
|14:42:00
|134
|Hannah LUDWIG (GER)
|UNO-X PRO CYCLING TEAM
|14:43:00
|135
|Britt KNAVEN (BEL)
|AG INSURANCE-SOUDAL QUICKSTEP
|14:44:00
|136
|Noemi RÜEGG (SUI)
|TEAM JUMBO-VISMA
|14:45:00
|137
|Francesca BARALE (ITA)
|TEAM DSM
|14:46:00
|138
|Gladys VERHULST (FRA)
|FDJ-SUEZ
|14:47:00
|139
|Karolina KUMIEGA (POL)
|UAE TEAM ADQ
|14:48:00
|140
|Pauliena ROOIJAKKERS (NED)
|CANYON-SRAM
|14:49:00
|141
|Shirin VAN ANROOIJ (NED)
|LIDL-TREK
|14:50:00
|142
|Anna SHACKLEY (GBR)
|TEAM SD WORX
|14:51:00
|143
|Sara MARTIN (ESP)
|MOVISTAR TEAM
|14:52:00
|144
|Ainhoa MORENO OSSOWSKY (ESP)
|AROMITALIA BASSO VAIANO
|14:53:00
|145
|Giulia GIULIANI (ITA)
|GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE A.S.D.
|14:54:00
|146
|Sara CASASOLA (ITA)
|BORN TO WIN – ZHIRAF – G20
|14:55:00
|147
|Carmela CIPRIANI (ITA)
|ISOLMANT-PREMAC-VITTORIA
|14:56:00
|148
|Francesca PISCIALI (ITA)
|TEAM MENDELSPECK
|14:57:00
|149
|Valentina BASILICO (ITA)
|BEPINK-GOLD
|14:58:00
|150
|Sofia RODRIGUEZ REVERT (ESP)
|BIZKAIA-DURANGO
|14:59:00
|151
|Alessia VIGILIA (ITA)
|TOP GIRLS FASSA BORTOLO
|15:00:00
|152
|Silvia MAGRI (ITA)
|ISRAEL PREMIER TECH ROLAND
|15:01:00
|153
|Tereza NEUMANOVÁ (CZE)
|LIV RACING TEQFIND
|15:02:00
|154
|Audrey CORDON RAGOT (FRA)
|HUMAN POWERED HEALTH
|15:03:00
|155
|Urška ŽIGART (SLO)
|TEAM JAYCO ALULA
|15:04:00
|156
|Greta MARTURANO (ITA)
|FENIX-DECEUNINCK
|15:05:00
|157
|Georgia WILLIAMS (NZL)
|EF EDUCATION-TIBCO-SVB
|15:06:00
|158
|Elinor BARKER (GBR)
|UNO-X PRO CYCLING TEAM
|15:07:00
|159
|Gaia MASETTI (ITA)
|AG INSURANCE-SOUDAL QUICKSTEP
|15:09:00
|160
|Teuntje BEEKHUIS (NED)
|TEAM JUMBO-VISMA
|15:11:00
|161
|Eleonora CIABOCCO (ITA)
|TEAM DSM
|15:13:00
|162
|Victorie GUILMAN (FRA)
|FDJ-SUEZ
|15:15:00
|163
|Marta BASTIANELLI (ITA)
|UAE TEAM ADQ
|15:17:00
|164
|Sarah ROY (AUS)
|CANYON-SRAM
|15:19:00
|165
|Elisa LONGO BORGHINI (ITA)
|LIDL-TREK
|15:21:00
|166
|Kata Blanka VAS (HUN)
|TEAM SD WORX
|15:23:00
|167
|Liane LIPPERT (GER)
|MOVISTAR TEAM
|15:25:00